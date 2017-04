MADRID. EL PSOE CRITICA QUE EL AYUNTAMIENTO CEDA EL PALACETE DE ALBERTO AGUILERA PARA LA CASA DE MÉXICO

Etiquetas

La portavoz de Cultura del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, criticó este viernes que el Gobierno municipal ceda el Palacete de Alberto Aguilera 20 para albergar la Casa de México, en lugar de dársela a los vecinos del distrito de Chamberí.Espinar indicó que “históricamente” el PSOE ha apoyado a los vecinos en su reclamación de que este edificio de 2.700 metros cuadrados albergase un equipamiento de tipo cultural para el distrito, ya que Chamberí padece “un déficit crónico de equipamientos municipales y el edificio de Alberto Aguilera es de lo poco disponible en el distrito”. La concejala socialista cree que México debe contar con una casa en Madrid. “Lo que no entendemos es que tenga que hacerse precisamente en el local que, desde siempre, han reclamado los vecinos para paliar el enorme déficit de instalaciones en Chamberí”, matizó.Espinar recordó que en su día la movilización vecinal consiguió paralizar la intención del Partido Popular, entonces al frente del Ayuntamiento, para ceder su uso al Instituto Camoens. “Lamentablemente, lo que no consiguió el PP, torcer la voluntad de los vecinos, lo ha hecho Manuela Carmena, que no ha escuchado el clamor de Chamberí. Los socialistas seguiremos luchando contra esta decisión injusta”, concluyó.En 2015, se rumoreó que este edificio podría ser cedido al Patio Maravillas u otra asociación de esta índole, lo que desató las críticas del PP y Ciudadanos. Finalmente, la propia Carmena anunció en persona que tales rumores eran inciertos, puesto que se estaban cerrando conversaciones con la Embajada de México para el uso que finalmente se le va a dar.