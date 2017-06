Carmena defiende los "roces" en su equipo porque "cuando todo es 'sí, señor' no hay libertad"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido en un desayuno informativo con la prensa la existencia de "roces" en su equipo de concejales porque "cuando todo es 'sí, señor' no hay libertad".

Carmena ha apuntado que para que una gestión funcione bien, el equipo tiene que "remar en la misma dirección", lo que no quita que se produzcan "enfrentamientos personales" y "roces", algo "llamativo pero humano". Los "roces son necesarios y cuando no hay es que no hay libertad, cuando todo es 'sí, señor' es que no hay libertad", ha apostillado.

El objetivo es "cumplir con los objetivos del proyecto" de Ahora Madrid, que se consigue nutriéndose de "la riqueza de un proceso de libertad". La del gobierno de confluencia de Ahora Madrid es una experiencia nueva y positiva "al no haber un partido político que dé instrucciones". "Cada uno da expresión de lo que quiere y muchas surgen de las características personales de cada uno. Eso es muy rico e interesante", ha declarado.