Cifuentes ve "bien" que PSOE inicie una ronda de contactos para desbancarle pero cree que no tiene mayoría suficiente

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que le parece "bien" que el PSOE inicie una ronda de contactos para desbancarle de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero ha indicado que no tiene mayoría para hacerlo.

"Me parece bien", ha afirmado Cifuentes en la Real Casa de Correos, preguntada por la ronda de contactos que el PSOE-M ha iniciado con Ciudadanos y Podemos, los otros dos grupos parlamentarios en la oposición, para buscar una "alternativa de cambio" al gobierno del PP presidido por Cristina Cifuentes.

La dirigente autonómica ha afirmado que Podemos ya anunció la semana pasada la posibilidad de presentar una moción de censura, una "potestad que tienen todos los partidos". Sin embargo, ha apuntado que para ello "hay que presentar un candidato y proyecto alternativo" y hay que tener mayoría

En este punto ha señalado que hay que tener mayoría y cree que PSOE y Podemos "no la tienen" porque Ciudadanos ha dicho que no apoyará un gobierno con Podemos y no apoyará la moción de censura mientras se cumpla el acuerdo de investidura que, según ha señalado, están cumpliendo "de manera rigurosa".

"No hay absolutamente ningún motivo para presentar una moción de censura más allá de querer tener un protagonismo mediático", ha considerado Cifuentes, quien aseguró que ella por su parte no va a pensar en "mociones, ni en reprobaciones, ni nada". "Mi único afán es gobernar, que para eso me han elegido", ha recalcado.