Cifuentes dice la moción de Podemos contra su gobierno era un "ensayo general" para el día 13 "que les ha salido mal"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este jueves al término de la votación de la moción de censura de Podemos contra su gobierno que era "un ensayo general" de la del día 13 contra Mariano Rajoy "que les ha salido mal".

Cifuentes ha responsabilizado del tono del debate, "muy bronco" y "muy exaltado", a los portavoces de Podemos, empezando por el secretario general autonómico, Ramón Espinar, que "ha salido con un tono muy insultante, faltando al respeto, insultando permanente".

"En este caso el tono lo marca la persona que empieza interviniendo", ha señalado Cifuentes, para agregar que tanto él como la candidata de la moción de censura, Lorena Ruiz-Huerta, a la que se ha referido por sus dos apellidos: Ruiz-Huerta Gil de Biedma, "han estado broncos, insultando, faltando al respeto, queriendo molestar".

"Ellos querían provocarnos de alguna manera, ellos venían para montar el circo dentro de ese show que está montando en el cual esto era simplemente el primer acto, porque el segundo acto y principal va a ser el día 13 en el Congreso", ha proseguido.

"Yo creo que esto era una especie de primer acto o ensayo general que les ha salido mal", ha apostillado, para manifestar que "ha sido desagradable". "A mí me gusta debatir, creo que se puede confrontar, pero yo lo que jamás haré, porque no lo he hecho nunca en mi vida, es insultar a una persona y creo que no debemos tolerar que a nosotros se nos insulte", ha apostillado.

A su juicio, "desgraciadamente la nueva política que Podemos representa consiste en una descalificación permanente, un insulto, ofender de manera gratuita en este caso a un gobierno de personas honradas, trabajadoras, que lo único que hace es intentar hacer las cosas lo mejor posible, solucionar problemas y dejarse la piel". "Somos un gobierno honrado", ha recalcado.

Pese a todo, Cifuentes ha salido "satisfecha", mientras que, a su juicio, "la candidata y portavoz de Podemos sale muy debilitada", porque "para ella era difícil que saliera peor". "Esto es un antes y un después y creo que si la señora Ruiz-Huerta Gil de Viedma tenía alguna posibilidad de ser candidata ya las ha perdido por completo, porque el papel que ha hecho ha sido muy deficiente", ha considerado.

En este sentido, ha señalado que se ha puesto de manifiesto que es una persona "que no es solvente, porque ni tiene currículum, ni experiencia de gestión, capacidad, proyecto político, ha quedado descalificada para poder ser candidata" aunque "en cualquier caso eso tendrá que decidirlo Podemos". Además, ha considerado que "Podemos ha quedado muy debilitado después de esta fallida moción".

Preguntada al respecto, Cifuentes ha dicho que no tiene que dar ningún consejo a Mariano Rajoy, al tiempo que ha asegurado que "el presidente Rajoy y el gobierno de España sabrán defender de una manera brillante la gestión de gobierno que están haciendo" y "pasarán este tramite sin mayor problema".

En cuanto al papel de sus consejeros en el debate, ha señalado que han explicado "consejería a consejería" lo que está haciendo su gobierno y por qué no debe ser objeto de moción de censura, al tiempo que ha negado que hayan acusado de pederastia a Podemos.

No obstante, ha señalado que Podemos tiene entre sus cargos públicos y sus filas "todo el código penal representado", incluido un condenado por pederastia.