Ciudadanos Asturias critica el "privilegio" que supone el acuerdo sobre el Cupo vasco

El diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Armando Bartolomé Fernández ha criticado este jueves el acuerdo suscrito entre el Gobierno central del PP y el PNV acerca del Cupo vasco. Según Bartolomé Fernández, tal y como está planteado, supone un "privilegio" para unos ciudadanos por vivir en un territorio determinado.

"No puede haber ciudadanos que puedan tener privilegios en función del territorio en el que se viva", ha respondido al ser preguntado sobre el asunto. En su opinión, ha sido la "incapacidad" de PP y PSOE de ponerse de acuerdo en grandes asuntos nacionales lo que ha permitido a un partido como el PNV volver a jugar sus cartas "con pragmatismo absoluto".

Se trata de una situación que lleva sucediendo, ha dicho, desde hace 25 años, con un modelo territorial "que no está cerrado". Bartolomé Fernández no quiere que desaparezca el cupo, pero ha señalado que tiene que ser "transparente" y "recalculado", para que no constituya un "privilegio". La situación está propiciando, ha indicado, que se "agranden las diferencias", algo que evidencia que "no hay una auténtica política nacional".