Clavijo apoyará "todo lo que sea positivo para Canarias" en la negociación NC-PP y vería dramático que PGE no salieran

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado, respecto a la negociación NC-PP para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que apoyará "todo lo que sea positivo para las islas", si bien ha dicho que sería "dramático" que la Ley de Presupuestos no saliera adelante porque se perdería el acuerdo CC-PP que traerá al archipiélago 1.362 millones de euros más en los próximos tres años.

"Son negociaciones que llevan los partidos políticos [en este caso NC y PP]. No sabemos ni tenemos por qué saber. Nosotros hemos cerrado --en relación a CC-- un acuerdo no para 2017, sino para 2017, 2018 y 2019", dijo este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

Aquí, recordó que el acuerdo CC-PP suponen para este año 220 millones de euros más [más otros 232 millones por distintas recuperaciones de convenios con el Estado], para 2018 unos 360 millones de euros y otros 550 millones para 2019. "El resto de negociaciones que el PP haga en aras de sacar adelante los presupuestos nos parece bien. Todo lo que venga para Canarias bienvenido sea", insistió.

Cuestionado sobre si teme que las enmiendas presentadas por NC a los PGE no puedan ser asumidas por el PP y que no salgan adelante, Clavijo entendió que sería algo "tremendamente perjudicial" para Canarias. "No contemplo ese escenario --aseveró-- ni quiero contemplarlo".

"En todo caso, en la negociación que lleve NC con el PP, todo lo que sea positivo para el archipiélago, nosotros lo vamos a apoyar, pero a partir de ahí sería dramático para Canarias perder no solo los 452 millones de euros de este año, sino los 910 millones del 2018 y 2019", concluyó.