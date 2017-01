Clavijo se ofrece a "enriquecer" su programa de Gobierno con apoyo de PP y ASG

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha ofrecido este jueves "diálogo sincero" al Grupo Popular y ASG para "enriquecer" su programa de gobierno, con una agenda política en la que destaca el cambio del sistema de financiación, un plan de emprendedores, el impulso a las energías renovables, la sostenibilidad de los servicios públicos, y la cohesión social y territorial.

En el turno de réplica en el pleno extraordinario para dar cuenta de la crisis de Gobierno, ha valorado el apoyo de ASG para lo que queda de Legislatura porque ha puesto "el dedo en la llaga", el enfrentamiento de dos modelos de desarrollo del archipiélago, y también el ofrecimiento del PP en torno a la dinamización económica y las listas de espera sanitarias.

Clavijo ha destacado el crecimiento económico de las islas durante su mandato, y ha visto con "pavor" como el portavoz de NC, Román Rodríguez, "cuestiona" la democracia porque es el "principio" de otras formas de gobierno totalitarias.

Sobre los socialistas, ha criticado que Lavandera venga al Parlamento a hablar "de oídas" y no responda desde la tribuna la exvicepresidenta, Patricia Hernández, tildando de "falso" que se opusiera a los tratamientos para los enfermos de Hepatitis C. "No tolero que mienta", ha comentado.

Además, ha lamentado el "rencor" de los socialistas y se ha preguntado por qué no se fueron del Gobierno si estaban siendo maltratados y humillados. "Es falso todo, no hubo ningún desencuentro en el Consejo Gobierno, había complicidad, es un relato para justificar su incapacidad para gestionar", ha apuntado.