Convocan una manifestación el próximo 3 de junio en Pamplona para "defender la bandera de Navarra"

Un grupo de ciudadanos, pertenecientes a asociaciones civiles "preocupadas por lo que ocurre" en la Comunidad foral, ha convocado una manifestación el próximo 3 de junio en Pamplona para "defender la bandera de Navarra".

Este grupo de ciudadanos han constituido la plataforma 'Defendamos la bandera de Navarra', una plataforma "abierta a todos los navarros, a todas las asociaciones, partidos, sindicatos y ciudadanos", han señalado en un comunicado.

La marcha que han convocado el próximo 3 de junio, a las 18 horas, partirá del Parlamento de Navarra y llegará hasta el Palacio de Navarra, donde entregarán un escrito dirigido a la presidenta del Gobierno de Navarra con sus "preocupaciones". Según han expuesto, quieren que la participación en la movilización sea "festiva" y animan a acudir con un pañuelo rojo.

Los convocantes de la manifestación han afirmado que han decidido llevar a cabo esta iniciativa "al sentir la necesidad de atender a lo que nos demandan nuestros familiares y amigos que nos piden que hagamos algo para responder a la reciente derogación por vía parlamentaria de la ley de Símbolos de Navarra".

"Pensamos que es el Gobierno de Navarra quien debe buscar la concordia, es decir, debe procurar la unidad entre la ciudadanía y un símbolo como la bandera es la representación de una idea socialmente aceptada. En nuestro caso, Navarra tiene su bandera, una bandera que nadie discute. Ningún navarro o navarra sea del Roncal, de Baztán, de Tudela o de Estella niega su bandera", han reivindicado.

En este sentido, han señalado que saben que "hay navarros y navarras que se identifican con otros símbolos", pero "dichos símbolos no son oficiales, no alcanzan el nivel de consenso que tiene la bandera de Navarra, la nuestra". Por ello, "no se deben colocar en las instituciones como los símbolos oficiales que nos representen a todos", han sostenido.

Según han señalado los impulsores de la manifestación, "respetamos todos los símbolos de cada persona o grupo, pero convengamos la importancia en aquellos símbolos que nos identifican como pueblo propio y que nos dotan de autogobierno". "Dejemos a la bandera de Navarra donde está, en su sitio institucional, como símbolo de la unidad y pluralidad de todo nuestro pueblo", han demandado.