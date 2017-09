Cospedal pide "salir a la calle" y avisa de que el Gobierno ganará

Etiquetas

"Tenéis a una de las mayores democracias del mundo que os protege"

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha llamado a "salir a la calle" frente al independentismo y ha avisado de que el Gobierno central ganará porque tiene de su parte la razón y la ley.

Cospedal ha intervenido este viernes en la Junta Directiva Regional del PP catalán en Barcelona, en la que también ha participado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para cerrar filas frente al referéndum.

"Salid a la calle y decidles que somos mucho más fuertes, que la bravuconería separatista va a acabar, más pronto que tarde, bajando los brazos", ha sentenciado ante los militantes del PP.

Ha querido trasladar todo el apoyo del PP a los catalanes que no son independentistas y que, a su juicio, son la inmensa mayoría de ciudadanos: "No os dejéis condicionar, intimidar o avasallar, no estáis indefensos y tenéis a una de las mayores democracias del mundo que os protege".

A juicio de Cospedal, los independentistas están "poniendo a prueba y provocando" al Gobierno central a través del referéndum y de la desobediencia, pero ha avisado de que no se saldrán en ningún caso con la suya y que el Estado de derecho acabará triunfando.

También les ha pedido a los cuadros y dirigentes populares que sigan apoyando a los ciudadanos y estén a su lado en la lucha contra las tesis independentistas: "Decidles que no permitan que les intoxiquen con la vana ilusión de que hay una unanimidad independentista".

Cospedal ha dicho que el actual Govern no representa a todos los catalanes porque trata de "abanderar de forma tosca y grotesca la descivilización de Cataluña por sus propios intereses", pero el Gobierno garantizará que los catalanes seguirán unidos al resto de españoles.

"Cataluña seguirá formando parte de España" y el PP seguirá reivindicando que es perfectamente compatible sentirse catalán y español al mismo tiempo pese a que los independentistas se esfuercen en hacer creer que no lo es, ha defendido.

EL PP NACIÓ CONTRA EL "AVASALLAMIENTO"

Cospedal ha repasado la historia del PP y ha dicho que nació para defender la democracia y el Estado de derecho frente a "el despotismo, la arbitrariedad y los que quieren avasallar, imponer, humillar y abusar".

"Existimos como partido, particularmente en Cataluña, para defender la democracia frente a los golpes que algunos les dan" desde la tiranía y la imposición, como pudo verse la semana pasada en el Parlament con la aprobación de las leyes de 'desconexión', ha añadido.

Precisamente ha calificado aquel episodio de disparate y de uno de los momentos más difíciles de la democracia en España, que el resto de países miran "con ojos consternados".