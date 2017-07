EL PP DENUNCIA LA “SUMISIÓN” DE SUSANA DÍAZ A SÁNCHEZ EN FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Etiquetas

El presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, denunció este sábado la “sumisión” de la presidenta de su comunidad, Susana Díaz, al criterio del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que “decide por ella” en relación al nuevo modelo de financiación autonómica. Moreno, que participó en Málaga en el Comité de Gobiernos Locales del PP, criticó al Díaz por “plegarse” al nuevo secretario general socialista y de instalarse “en el no es no” en lo que se refiere a la negociación del sistema de financiación autonómica.A juicio del PP, la presidenta andaluza ha abandonado "el socialismo moderado" para abrazar el “socialismo morado”, abordando la financiación sin voluntad de acuerdo y con una "sumisión impropia de la presidenta del Gobierno de todos los andaluces".“Nada bueno va a traer eso a los andaluces", sentencio Moreno, quien pidió a los socialistas "que dejen de pensar en sí mismos, que dejen de decir que no y que deje de boicotear la recuperación económica y la creación de empleo".La presidenta de la Junta de Andalucía valoró ayer la oferta de colaboración de Podemos en la defensa de un sistema de financiación autonómica "justo", aunque advirtió que "no es el momento de enfrentar a territorios sino de proteger a las personas".