DE LA VEGA DESTACA LA HONESTIDAD Y LA HONRADEZ DE ALONSO Y SÁENZ DE SANTAMARÍA SU INTEGRIDAD

La ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, despidió este jueves al exministro José Antonio Alonso, fallecido está noche, como "un ser humano íntegro, comprometido, valiente honesto, honrado como juez y como político".A su llegada al tanatorio de La Paz en Tres Cantos (Madrid), De la Vega reconoció que era "un día muy triste" y que se encontraba "desolada" por la pérdida de Alonso."Es una pérdida enorme, irreparable, como siempre que se pierde un ser humano íntegro, comprometido, valiente, honesto, honrado como juez y como político", indicó.La exdirigente socialista, que compartió años de Gobierno con Alonso, quiso rendir homenaje a su "buen trabajo que siempre ha hecho y a la persona prudente, inteligente y trabajadora y comprometida que José Antonio Alonso ha sido".Aunque no era de su familia política, la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también acudió a la capilla ardiente para despedir a Alonso, y allí coincidió unos minutos con De la Vega.Dijo que hoy es "un día triste para el mundo del Derecho y para el mundo de la política" y recordó que coincidió con él siendo ambos portavoces parlamentarios de sus partidos."Una persona muy íntegra, muy serio de entrada -los castellanos y leoneses somos así-, una persona con la que podías hablar de muchas cosas", declaró. Con una emoción contenida recordó que, además de todas las discusiones y debates políticos, tuvieron también conversaciones "de la vida". Sáenz de Santamaría comentó con la voz entrecortada que estando ella "muy embarazada" de su primer hijo -última legislatura del Gobierno de Zapatero- él le dijo: "Disfruta de lo que venga, que a veces te entretienes viviendo otras cosas y hay que vivir lo importante. Me quedo con esa enseñanza que me dio", dijo la vicepresidenta a los periodistas antes de abandonar el tanatorio.