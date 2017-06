La Diputación contesta al PP que el "apellido" de los límites en la inversión es el de Montoro

Etiquetas

La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha salido al paso de las declaraciones de la portavoz provincial del PP, Virginia Pérez, en la que ésta achaca a Villalobos la responsabilidad de que la capacidad de gasto del ente provincial se vea mermada ejercicio tras ejercicio. Al respecto, ha dicho que "la portavoz popular se equivoca de apellido en sus acusaciones, porque no es Villalobos, sino Montoro, el que nos tiene encorsetados y menguados en nuestra capacidad de gasto no financiero".

Frente a los argumentos de Pérez, Argota ha manifestado en un comunicado que "es la Ley de Estabilidad, impulsada y aprobada por el PP, la que establece que sean los responsables de cada entidad, en el caso de Diputación su presidente, los que aprueben el límite de gasto no financiero en cada ejercicio, pero es también esa Ley del PP la que establece el mecanismo perverso que cada año hace menguar la capacidad de gasto en servicios a los ciudadanos".

La portavoz del equipo de gobierno argumenta que "no se le habrá pasado por la cabeza a Virginia Pérez que el presidente Villalobos esté de acuerdo con una normativa que hace que los pueblos de la provincia de Sevilla sean los perjudicados, por el hecho de que la Diputación pierda capacidad de gasto no financiero. Al contrario, viene denunciando precisamente esos grilletes que impone la Ley de Estabilidad".

"Lo que no es de recibo es que esa Ley establezca, por ejemplo, que si este año puedo gastar diez y gasto nueve, cumpliendo con sus criterios, el año que viene solo me deje gastar nueve, en lugar de diez, porque ese es precisamente el fondo de todo esto, que se usan las liquidaciones de cada año y, así, se mengua la capacidad de gasto", ha ejemplificado Argota.

En ese sentido, sí ha remarcado la portavoz del equipo de gobierno que "la Diputación cumple siempre con la Ley, también con la de Estabilidad, pero no es razonable que habiendo cumplido se nos limite cada año más".

También ha respondido a las dudas que Pérez ha sembrado sobre las ejecuciones de los planes Supera. Al respecto, Argota ha dicho que "Pérez está faltando a la verdad, porque no existe informe de Intervención alguno que cuestione las ejecuciones Supera y, además, las partidas pendientes de ejecutar se han ido incorporando al presupuesto del año siguiente y se han terminado ejecutando en su totalidad".

Además, defiende que "las condiciones y criterios del Supera también los marca el gobierno, con las limitaciones que supone el concepto de inversión financieramente sostenible, denunciado sistemáticamente por Villalobos, que siempre defiende la autonomía municipal frente a la injerencia del Ministerio de Montoro".

Como colofón, Argota ha dicho que "el presidente Villalobos no ha cuestionado nunca el espíritu de una ley que ha podido traer estabilidad, sino que ha denunciado y seguirá denunciando el efecto perverso de no poder mantener el gasto no financiero en administraciones cumplidoras, como son las entidades locales".