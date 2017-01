EH Bildu teme que, con el esquema de negociación de PNV, el Gobierno de PP imponga "a qué víctimas reconocer" en Euskadi

Etiquetas

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga teme que, con el esquema de negociación "de subasta" del PNV, no se llegue a un acuerdo sobre la denominada Ley de Abusos Policiales y el Gobierno central quiera imponer "a qué víctimas reconocer y a cuáles no". Además, ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no vaya al encuentro con el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, con su agenda ni la del PNV, sino con una basada en "acuerdos amplios de país".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Arzuaga se ha referido al acuerdo alcanzado entre los Gobiernos vasco y central para evitar el recurso de la Ley Municipal en el Tribunal Constitucional, para considerar que "es una buena noticia" que se haya "salvado" la norma, pero considera que "la metodología" empleada para lograrlo "es muy mala, muy peligrosa y crea "un mal precedente".

A su juicio, se trata de "una Ley que responde a aspiraciones sociales y que ha sido aprobada, discutida y sancionada" en el Parlamento vasco, a la que se le pone el "veto" del recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, ha recordado que, antes de "consumar esa amenaza", se ha emplazado a negociar entre los Ejecutivos vasco y central "una decisión que es soberana del juego de mayorías actuante" en la Cámara autonómica.

"Es un doble filtro que ahora depende de una negociación entre Gobierno con, además, otros tintes de otros debates, de otras necesidades, con dirección a los Presupuestos Generales del Estado y a los Presupuestos aquí, con un tinte de cambalache, de negociación de subasta, de intercambio de cromos, que, en este caso, con la Ley Municipal, sale bien, pero se está poniendo un precedente muy difícil", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que, "cuanto se decide una Ley y se toma una decisión en este país, hay que hacer todo por que sea respetada y blindar esta decisión". "En este caso, con la Ley Municipal sucede, pero van a venir con otras leyes que no sabemos si va a pasar", ha señalado para recordar que este próximo viernes finalizar el plazo para interponer recurso contra la Ley de Adicciones.

Asimismo, ha apuntado que, posteriormente, "vendrán otras leyes" que a EH Bildu "le preocupan", como la de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos por el Estado, "que también va a ser sometida a esta negociación y que nos va a decir a qué víctimas podemos reconocer y reparar y a cuáles no". "Creo que no debe ser ése el procedimiento, sino blindar las decisiones institucionales que en este país tomamos", ha señalado.

REUNIÓN URKULLU-RAJOY

Sobre la celebración de una posible reunión entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, Julen Arzuaga ha indicado que "cualquier apertura" de la comunicación "es positiva".

Tras recordar cómo "se ha sufrido en este país" el anterior Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, ha señalado que "es cierto que ahora está en otras necesidades y que siempre es bueno el debate", pero ha apuntado que, "más allá de una agenda vasca muy vinculada a la agenda del Gobierno de Urkullu o a la agenda del PNV, las decisiones deberían ser de país".

Por ello, cree que el lehendakari debería ir al encuentro "con una agenda de país sobre acuerdos más amplios". "Considero que hay prioridades muy importantes en este país en tres ámbitos, en el social, en el de autogobierno y de resolución del conflicto, y espero que en la cartera de Urkullu haya un espacio también para todo esto". "Y me gustaría, además, que se pudiera hacer con el concierto de la mayoría política, sindical y social de este país", ha añadido.