ERREJÓN CONSIDERA UNA “ESTRATEGIA PREELECTORAL” QUE SÁNCHEZ DIGA QUE SE SIENTE PRÓXIMO A LOS VOTANTES DE PODEMOS

- Aunque ve "imprescindible" un entendimiento con él. El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, considera “una estrategia preelectoral adelantada” que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, diga que se siente próximo a los votantes de Podemos pero que el PSOE no apoyará una moción de censura contra Mariano Rajoy para la que “no dan los números”. Errejón manifestó no obstante que es “imprescindible” un entendimiento con el PSOE de Sánchez, “no para cambiar el color del Gobierno, sino para recuperar la sensación de protección y de seguridad” de los españoles. Celebró el mandato “claro” de las bases de socialistas y subrayó que lo que han querido decir al PSOE es que “no ate su futuro a ser el socio débil” del PP. Agregó que no se trata ahora de hacer declaraciones “más o menos amistosas”, sino de “marcar hechos e iniciativas conjuntas” que demuestren que es viable la construcción de una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy. “Ahora hay que estar a la altura”, indicó, al tiempo que destacó las bondades de una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo. “Nuestro paso principal es la moción de censura y cada día que pasa hay un ejemplo más de por qué es necesaria y urgente. Nos gustaría encontrarnos a otros en ese camino”, concluyó.