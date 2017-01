RAJOY VE EN ESPAÑA UN “ESCENARIO DE SEGURIDAD” EN UNA EUROPA CON INCERTIDUMBRES

Etiquetas

- Advierte de inestabilidad si no hay un diálogo “constante y leal” en esta nueva etapa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destaca que, pese al “bloqueo” vivido durante la mayor parte de 2016 para la formación de Gobierno, ahora España "se presenta como un escenario de seguridad en medio de una Europa cuajada de incertidumbres políticas”.En un artículo publicado en la revista 'Tiempo', el presidente del Gobierno español repasa lo que ha sido 2016 en el panorama nacional, “uno de los años más atípicos y azarosos de la vida política española en décadas”.Señala que pese a las incertidumbres políticas domésticas, y otras de carácter internacional como el ‘Brexit’, el referéndum sobre la reforma constitucional en Italia o la subida del precio del petróleo, la economía española no se ha visto afectada y cerrará con un crecimiento del 3,2% y medio millón de puestos de trabajo creados, con lo que "sigue siendo, entre los grandes países de Europa, el que más crece y más empleo genera”.Sin embargo, el presidente del Ejecutivo reconoce que “sería iluso o irresponsable ignorar los graves problemas” que debe afrontar el país, como el paro, el endeudamiento o la desigualdad, aunque puntualiza que “sería injusto no reconocer que la economía española es hoy una economía pujante”, y en este sentido reitera su pronóstico: en la primera mitad de 2017 se recuperará el nivel de riqueza previo a la crisis.Del mismo modo, insiste en uno de los principales objetivos que se ha marcado: lograr que a finales de 2019 haya en España 20 millones de personas trabajando, ya que “de ello depende el mantenimiento de las pensiones y de servicios públicos de calidad”.Rajoy dibuja un horizonte de “grandes oportunidades”, en el que se trata de “evitar que la fragmentación política derive en otra suerte de parálisis igualmente perniciosa o, peor aún, en la demolición de las políticas” que han hecho que en España la recuperación se presente como la “más sólida”.DIÁLOGO "CONSTANTE Y LEAL"Asimismo, el presidente del Gobierno apela al diálogo y el entendimiento a lo largo de esta legislatura, porque “hoy no existe en España ninguna alternativa posible al diálogo, la negociación, la cesión y el pacto”, y avisa: “O abordamos entre todos una etapa de diálogo constante y leal, o nos volveremos a zambullir en la inestabilidad”.Rajoy finaliza el artículo reiterando la importancia de cumplir los objetivos de déficit para mantener la credibilidad y defiende que la mejor forma de reducirlo es aumentando los ingresos “por un fuerte crecimiento económico”.RIVERA: CRECIMIENTO INCLUSIVO Y DURADEROPor su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, expone en otro artículo de balance del año en 'Tiempo' que “queda mucho camino por recorrer”, marcado en lo económico por unos vientos de cola que “empezarán a amainar”, e indica que ante este panorama, “debemos evitar caer en los errores del pasado” y se han de promover políticas que garanticen un crecimiento “inclusivo y duradero”. En concreto, Rivera cita cuatro ejes sobre los que, a su juicio, debe actuar un programa reformista: el mercado de trabajo, en el que se ataje la dualidad y se instaure el contrato único; la consecución de un pacto educativo que deje de lado “confrontaciones partidistas”; la reconstrucción de un marco institucional “sano y robusto”, sin el ‘capitalismo de amiguetes’, y un impulso a la innovación.Por último, hace referencia al reto territorial e insta a “seguir unidos pero apostando por un diálogo mucho más fluido, que nos permita llegar a acuerdos concretos y urgentes para mejorar la financiación de los servicios públicos en las comunidades autónomas y las inversiones en infraestructuras necesarias”.