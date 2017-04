CS CREE QUE ESPAÑA REQUIERE UNA SOLUCIÓN "MÁS SERIA" QUE HACER PRESIDENTE A IGLESIAS

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos cree que los problemas de España requieren una solución "más seria" que hacer presidente del Gobierno a Pablo Iglesias mediante una moción de censura, una iniciativa que considera un "número de circo".El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quiso lanzar un "mensaje de tranquilidad" a los españoles tras el anuncio de moción de censura por parte de Unidos Podemos. La formación que lidera Albert Rivera considera que España está viviendo una "etapa complicada" por los casos de corrupción que afectan sobre todo al PP, pero ante ello apuesta, por un lado, por aclarar responsabilidades judiciales y políticas, y, por otro, por garantizar la estabilidad institucional. "No vamos a apoyar ningún número de circo de los que nos tiene acostumbrados Podemos", aseguró Villegas, porque la solución a los problemas de España no es "hacer presidente, vicepresidente o ministro del Interior a Pablo Iglesias". Considera que esos problemas se tienen que solucionar "de una forma más seria", exigiendo responsabilidades a las personas incursas en casos de corrupción y a la vez asegurando estabilidad y promoviendo las reformas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Villegas no cree que la situación sea "de emergencia democrática", como afirma Unidos Podemos, aunque sí "complicada", y destacó sobre todo que las instituciones del Estado "están funcionando" y desde las fuerzas de seguridad y la judicatura se está luchando contra la corrupción. La labor de los legisladores, aseguró, es garantizar las medidas necesarias para que esa labor se pueda hacer sin "impedimentos" para investigar y esclarecer todos los casos de corrupción. "Se ha robado demasidado durante demasiado tiempo con total impunidad" pero lo que hay que hacer es exigir responsabilidades y construir una alternativa "limpia y regeneradora, de transformación del país" preservando la estabilidad institucional. Ciudadanos ve "sospechas claras" de interferencias en esa labor de quienes tienen que combatir la corrupción y por ello Villegas subrayó que han pedido varias comparecencias y el cese de los máximos responsables de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, y además presentará propuestas legales para "cambiar el sistema y que no se puedan dar estas circunstancias".