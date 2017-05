Echenique reta a Javier Fernández a consultar a los militantes del PSOE si apoyan la moción contra Rajoy

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha retado este miércoles al presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, a consultar a sus militantes si quieren o no apoyar la moción de censura que ha anunciado el partido morado contra Mariano Rajoy.

"A lo mejor Javier Fernández, en lugar de insultarnos por carta y hablar permanentemente del pasado, podía organizar una consulta entre los militantes", ha dicho en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, recordando que eso es lo que va a hacer Podemos.

Además, Echenique ha defendido que "la gente no compra" el argumento del PSOE de que fue Podemos quien impidió un Gobierno alternativo a Mariano Rajoy. Según ha dicho, lo que pasó hace año fue que el socialista Pedro Sánchez fue a negociar con Podemos "no con el programa del PSOE sino con el de Luis Garicano, que es un economista neoliberal cuyas ideas se parecen mucho a las del PP".

El dirigente de Podemos ha recalcado que no es su partido, sino el PSOE y Ciudadanos, los que "hacen un favor" a Rajoy al mantenerle en el Gobierno y ha advertido de que cuando el jefe del Ejecutivo "se toma a cachondeo la moción de censura se ríe no de Podemos sino de todos los españoles", porque "una mayoría socia" votó que no fuera presidente. "La guasonería del señor Rajoy, que normalmente me hace reír, en este caso no es graciosa", ha lamentado.