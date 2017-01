Erkoreka dice que la denuncia de STOP Desahucios contra Urkullu "no tenía recorrido" y esperaban que no fuera admitida

Etiquetas

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la denuncia de STOP Desahucios contra el lehendakari, Iñigo Urkullu, por dar datos del caso de una mujer que había sido desahuciada en un debate electoral "no tenía ningún recorrido" y esperaban que no fuera admitida, como así ha ocurrido.

El TSJPV ha decidido no admitir esta denuncia contra Urkullu al considerar que estos hechos no eran constitutivos de ningún tipo de delito.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Erkoreka ha asegurado que el Ejecutivo autónomo "no esperaba otra cosa". "El auto es claro, y dice y demuestra claramente que no ve fundamentos de delito en las actividades que aparecían en la denuncia y, por lo tanto, que no hay base alguna para iniciar la tramitación de la causa", ha agregado.

Erkoreka cree que el auto está "bien planteado" y el TSJPV está "de acuerdo en esta ocasión con los planteamientos defendidos por el Gobierno vasco". "Y no esperábamos otra cosa, porque desde el inicio teníamos claro que esa querella no tenía ningún recorrido", ha concluido.