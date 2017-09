Esparza (UPN) afirma que el Gobierno de Navarra "no ha estado a la altura" con el TAV y "ha antepuesto sus Presupuestos"

Etiquetas

El presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha manifestado que, en el tema del corredor ferroviario, el Gobierno de Navarra "no ha estado a la altura" y que "el señor Ayerdi ha sido incapaz, no ya de convencer a sus socios, que todos sabemos que era imposible, sino de presentar un borrador de convenio en tiempo y forma".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha manifestado que el Ejecutivo foral "ha antepuesto sus Presupuestos, sillones, al desarrollo de Navarra". "Han ganado este pulso los del no a todo, han ganado Bildu, Podemos e I-E", ha opinado.

El presidente de UPN ha afirmado que "lo importante es que la alta velocidad va a llegar a Navarra" y "va a haber obras del TAV en 2018". "Nosotros siempre hemos defendido que lo mejor era un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra porque pensábamos que era la fórmula más adecuada para una infraestructura estratégica para el futuro de esta tierra", ha señalado, para afirmar que "los acuerdos y los plazos están para cumplirse".

En su opinión, el ministro de Fomento "ha sido tremendamente respetuoso con el Gobierno de Navarra" ya que "se ha atendido al Gobierno en los planteamientos que ha hecho". "Ayerdi pidió un aplazamiento para que de junio pasáramos a septiembre y el Ministerio dio esa facilidad", ha señalado Esparza, para incidir en que los plazos han sido los que "ha establecido el señor Ayerdi".

El dirigente regionalista ha añadido que el Ministerio ha sido también "firme en el compromiso que tenía con UPN y con la sociedad navarra". A su juicio, ha sido el Gobierno de Navarra el que "no ha estado a la altura y el señor Ayerdi ha sido incapaz, no ya de convencer a sus socios, que todos sabemos que era imposible, sino de presentar un borrador de convenio en tiempo y forma".

Para Esparza, "la amenaza de Bildu, de Podemos, de I-E de que no iban a aprobar los Presupuestos ha hecho que el Gobierno al final haya tomado esta decisión, que creo que es un error". "Aquí las únicas presiones que ha habido son de EH Bildu, Podemos e I-E para que no impulsara esta infraestructura", ha sentenciado, para afirmar que "presiones de UPN no ha habido ninguna".

Ha criticado que la portavoz del Ejecutivo foral afirmara este miércoles que "no hay partida presupuestaria para 2018 porque se quieren proteger los Presupuestos del año que viene; la voluntad es clara y manifiesta" y ha defendido que "el Ministerio ha actuado con escrupuloso respeto al Gobierno de Navarra".

Esparza ha explicado que el ministro le ha ido informando de todos los pasos que ha ido dando. "Nosotros queríamos que se suscribiese el convenio entre las dos administraciones y por eso el Ministerio ha actuado con tanta templanza y paciencia porque desde mayo ha habido tiempo suficiente para que se hubiera alcanzado un acuerdo", ha señalado.