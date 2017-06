Fernández Vara: "Nuestra sanidad no puede depender de cuántos pantalones o faldas venda Zara"

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la necesidad de blindar cuestiones tan importantes en España como la sanidad o la educación durante una conferencia que ha pronunciado abordando lo que él entiende que son los desafíos a los que se enfrenta el país".

"Nuestra sanidad no puede depender de cuántos pantalones o faldas venda Zara", ha indicado el presidente extremeño aludiendo a la donación de 320 millones de euros que anunció el pasado marzo la Fundación Amancio Ortega para la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en los hospitales públicos españoles.

Para el presidente extremeño la sostenibilidad del sistema sanitario español es una cuestión que no se solventa en una legislatura, al igual que tampoco se solventa el fracaso escolar. "Mientras sigamos pensando en qué vamos a hacer en los próximos tres años y no qué vamos a hacer en los próximos 30 años, cometeremos el error de desenfocar el punto de mira".

Ha lamentado que política actual se centre "más en los titulares de mañana" que en "los asuntos nucleares y gordianos que tenemos como país". Para Fernández Vara es necesario ser conscientes y asumir que lo que pasa en el mundo acaba por influir en lo más cercano ya que en la medida en que se tenga clara esta cuestión, España "podrá asumir una cuota mucho mayor de responsabilidad en Europa o en el Mediterráneo o en las relaciones con África".

Fernández Vara, que ha ofrecido una conferencia bajo el título 'Miradas y desafíos de España', dentro de los Diálogos Jaén Nuevo Milenio, organizados por el Diario Jaén, ha defendido la necesidad de que la sanidad o la educación sean cuestiones prioritarias para cualquier gobierno de este país.

En su intervención, Fernández Vara también ha sido crítico con la inversión pública del Estado en infraestructuras tanto de Andalucía como de Extremadura. En este punto ha reconocido estar "muy molesto" con el actual Gobierno y con el de antes "cuando gobernábamos nosotros" porque "hemos perdido un tiempo precioso y estamos con infraestructuras del siglo XIX" que alejan al sur de converger con el norte.

El presidente extremeño ha querido poner de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta la sociedad española en un momento en que "han desaparecido los matices, han desaparecido los grises y esta es una sociedad de blancos y negros donde no hay lugar para otra cosa que no sea confrontar y no para intentar acordar y poder llegar a puntos de encuentro sobre los asuntos importantes para el futuro de un país".

También en su intervención, Fernández Vara ha dedicado parte de la misma a criticar la violencia de género fruto de la dominación que se ejerce sobre la mujer en una sociedad española donde "nos educaron en una sociedad machista". Ha reconocido que se ha avanzado "mucho" en cuanto a legislación dirigida a combatir la violencia ejercida sobre las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pero todavía es necesario que avance la sociedad al mismo ritmo que las leyes para combatirla.