Fernández Vara indica que el problema de la 'amnistía fiscal' no es Montoro sino la forma en la que se llevó a cabo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que el problema de la 'amnistía fiscal' de 2012 que ha tumbado el Tribunal Constitucional no es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino la forma en la que el Gobierno de Mariano Rajoy la llevó a cabo, mediante decreto ley y "de espaldas" a la ciudadanía.

Fernández Vara ha indicado a los periodistas antes de ofrecer una conferencia bajo el título 'Miradas y desafíos de España', dentro de los Diálogos Jaén Nuevo Milenio, organizados por el Diario Jaén, que limitar la crítica a la figura de Montoro es "quedarse en las formas y no entrar en el fondo".

"De lo del señor Montoro yo me quedo con el fondo y no con las formas. Estamos instalados en las formas", ha dicho Fernández Vara, que ha añadido que abordar las formas implica darse cuenta de que "la realidad es que un país no debe gobernar tanto por decreto ley" porque "los parlamentos están para aprobar leyes no para ratificarlas".

En este sentido ha apuntado es que, "si al final la enseñanza que sacamos es que todo se sustancia en ministro sí o ministro no, Montoro sí, Montoro no, nos equivocaremos" porque el problema es "una determinada manera de proceder y de actuar que es donde está lo nocivo y el haberse acostumbrado a gobernar de espaldas a la ciudadanía, intentando gobernar por decreto ley cuando se tenían mayoría absolutas".

Para el presidente extremeño, esta es una lectura que habría que "tenerlo bien claro para no volver a repetirlo nunca más" aludiendo nuevamente al hecho de que la 'amnistía fiscal' fuera aprobada mediante decreto ley.