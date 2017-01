EL PSC SE UNE A LA GESTORA DEL PSOE CON LA VOLUNTAD DE QUE "SI HAY ALGÚN PROBLEMA SE DISUELVA"

Etiquetas

- Cunillera asegura que “mañana” habrá acuerdo sobre la relación PSOE-PSC. La histórica dirigente del PSC Teresa Cunillera se sumó este jueves a la reunión de la Comisión Gestora del PSOE con la voluntad de que "si hay algún problema se disuelva" y se mostró “segura” de que mañana habrá acuerdo en la revisión de la relación PSOE-PSC.Así se expresó Cunillera a su llegada a Ferraz para incorporarse, por primera vez como enlace del PSC, a la Gestora que preside Javier Fernández desde octubre. Cunillera aseguró que es una "una chica nueva" que participa en este órgano "para ayudar a que esto se distienda".PSOE y PSC están en plena revisión de su relación después de que los socialistas catalanes no acataran la decisión del Comité Federal de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Cunillera aseguró que se ha “enterado por la prensa” del posible acuerdo alcanzado entre PSOE y PSC para que los socialistas catalanes puedan votar en las primarias para elegir al líder del PSOE, previa inscripción en un censo.La que fuera también vicepresidenta del Congreso durante una legislatura se mostró “segura” de que mañana se alcanzará un acuerdo sobre la revisión del acuerdo entre ambos partidos en la comisión bilateral que está analizando la relación de PSOE y PSC.“Estoy segura porque cuando hay voluntad de entenderse lo normal es que se entienda, si hay buena voluntad, si hay disposición, esto sale bien”. Pero hay que “dejar que los tiempos vayan transcurriendo”. “Segura de que saldrá bien, no tengo ni la más mínima duda de que van con ganas” Cunillera también señaló que “España y a Cataluña le ha ido bien cuando el PSOE ha ido de acuerdo y coordinado y decidido a pensar en los ciudadanos”. A su juicio, “fuera de esto, todo lo demás es ruido” y ella asegura que no está en Ferraz para hacer ruido. “Me parecería insensato que viniera con esa determinación con esta determinación, yo me dedicara a hacer más ruido. Yo no vengo a hacer ruido”, concluyó.