EL GOBIERNO AVISA DE QUE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL PP NO ES “PARA HACER LA TAREA A LOS JUECES”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió este lunes a PSOE, Podemos y Ciudadanos de que no pueden pretender “hacerles la tarea a los jueces” a través de la comisión de investigación del Congreso que investigará la presunta financiación ilegal del PP.En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, la ‘número dos’ del Ejecutivo sostuvo que las comisiones de investigación “están para otra cosa”, porque “cuando hay asuntos ante los tribunales, son los tribunales los que tienen que decidir”. “En mi experiencia, a las comisiones muchas veces se va con las conclusiones hechas y si hablamos de la financiación de los partidos, tendríamos que hablar de todos. En todas las casas se cuecen habas”, argumentó la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.Por ello, apuntó que le da la sensación de que esta comisión es más “una reunión de partidos para hacerle el control” ya no al Gobierno, sino al PP, lo cual “no parece muy correcto en términos parlamentarios”. “Las comisiones de investigación no están para hacerle la tarea a los jueces”, remachó.