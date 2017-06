EL PSOE PIDE A DE GUINDOS QUE EXPLIQUE EN EL CONGRESO "SI HACE ALGO PARA FRENAR EL ÉXODO DE INVESTIGADORES"

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso pidió este miércoles que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparezca en la Cámara para explicar si el Gobierno hace algo a fin de frenar el éxodo de investigadores españoles.Según el Informe 2016 del Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea (RIO, por sus siglas en inglés), “este éxodo asciende a 12.000 investigadores desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno”, apuntó el PSOE en un comunicado.el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, declaró que desde la llegada del PP “se ha recortado un 25% el presupuesto destinado a investigación y desarrollo, se ha reducido en más de un 10% el número de investigadores en España y nuestros jóvenes se marchan al extranjero en busca de una oportunidad que aquí no encuentran”.Hasta 2016, prosiguió, “la cantidad destinada a investigación en las universidades ha sufrido un descenso del 55%, pasando de 349 millones de euros a sólo 159, un recorte de 190 millones”. “Pero no es sólo eso: con el PP hemos retrocedido a la situación del año 2000”, subrayó."Ahora mismo nos encontramos con que, tras el recorte de un 35% durante la crisis, España está por detrás de Grecia, Portugal, Irlanda o Italia en cuanto a investigación y desarrollo, y eso no puede ser", añadió.Según Heredia, “un país que no invierte en este campo es un país sin futuro”, y exigió al Gobierno que “frene el éxodo de investigadores” y ponga en marcha medidas para facilitar el retorno de los que se han marchado.