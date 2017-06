Gabilondo dice que la moción de censura servirá "para que Cifuentes al acabar el día manifieste que no hay alternativa"

Etiquetas

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este jueves a su llegada al debate de la moción de censura que esta servirá "para que Cifuentes al acabar el día manifieste que no hay alternativa".

"Pero sí la hay, lo que pasa es que la tenemos que construir y no se construye con el programa de un único partido", ha agregado Gabilondo, para aseverar: "Censura sí, esta moción de censura ahora y de esta manera no, entonces nos abstenemos".

Gabilondo ha lamentado que no se haya trabajado para "hacer un programa conjunto, no un programa de un partido, y elaborar una alternativa efectiva con medidas de emergencia durante este tiempo hasta las próximas elecciones, haciéndolo para regenerar y para transformar con medidas de urgencia Madrid".

El portavoz socialista en la Asamblea ha recordado que hacen falta 65 votos para cambiar este gobierno y que PSOE y Podemos no los tienen si no cuentan con Ciudadanos. "Mientras Ciudadanos apoye al gobierno no hay ninguna posibilidad de ganar una moción de censura, es así de claro, así que espero que Ciudadanos, que tanto critica, entre también en un proceso para cambiar eso", ha agregado.

En este sentido, ha aclarado que el PSOE apoya que se cambie el Gobierno pero ha recalcado que "esta moción no cambia el gobierno de Madrid, ni aunque vote el Partido Socialista cambia el gobierno de Madrid", para subrayar que "el asunto no está en el PSOE".