Gabilondo pide "inteligencia y prudencia" y no sólo ética para valorar la moción de censura de Podemos

Etiquetas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido este miércoles "pragmática, inteligencia y prudencia política" y no sólo "ética" para saber si la moción de censura que presentará a mediados de junio Podemos "por responsabilidad ética" contra Cristina Cifuentes "logrará el objetivo que se propone".

"Ética tenemos todos los grupos, y por razones éticas actuamos siempre, pero hay que tener también pragmática, inteligencia y prudencia política para saber si el objetivo lo va a lograr uno con lo que se propone. Y aquí tenemos que debatir si ese argumentos se cumple con la moción de censura. Pensaremos todas las posibilidades para que se produzca el cambio de Gobierno; y a lo mejor hay alguna más", ha aseverado esta mañana tras la firma del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana.

Gabilondo ha afirmado que ellos pretenden cambiar el Gobierno y la forma de gobernar en Madrid "para cambiar Madrid". "A nosotros no nos gusta cómo va Madrid, que ni se está regenerando de verdad ni se está transformando la sociedad de verdad. Las políticas públicas no se atienden y nos parece además que se está haciendo una política de inercia y continuidad, y ahí tenemos los presupuestos, de lo que se venía haciendo hasta ahora. Así que todo lo que sirva para seriamente transformar Madrid y su Gobierno cuenta con nuestro apoyo", ha manifestado.

Pero respecto a la iniciativa concreta de la moción de censura, el portavoz parlamentario ha asegurado que si se dieran las condiciones para cambiar el Gobierno de Madrid la considerarían "seriamente" para ir "a un programa de regeneración y transformación".

"Pero por lo que yo oigo Ciudadanos no está por esa labor y la moción no va a cambiar el Gobierno de Madrid. Incluso puede ocurrir otra cosas, que igual consolide más el Gobierno de lo que quieren los que presentan la moción", ha advertido.

No obstante, Gabilondo ha señalado que estudiarán "con seriedad" la iniciativa de Podemos. "Nuestro objetivo no es llegar y quitar a no sé quién. Nuestro objetivo es gobernar para cambiar Madrid. Los ciudadanos tienen que saber que voluntad no es que un partido u otro llegue aquí o allí, es que la situación en la Comunidad no es buena y concierne a todos los ciudadanos. No es una cuestión de partidos aquí o allá", ha reiterado.

En ese punto, el diputado socialista ha destacado que mañana preguntará a la presidenta regional en el Pleno de la Asamblea sobre la situación de Sanidad. "Algunos dirán que con la que ahí yo pregunte por la Sanidad. Pues sí, porque estamos descuidamos las políticas efectivas para cambiar la vida de los ciudadanos. Nosotros el rechazo al Gobierno de Cifuentes lo hacemos desde que llegamos porque no hay políticas convincentes. Nosotros no votamos en contra de algo del Gobierno porque sea del Gobierno, sino porque no compartimos sus políticas", ha concluido.