Garrido afea la "contradicción" de Cs que cuando le interesa pide que comparezca Cifuentes aunque no haya documentación

Etiquetas

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha criticado este martes la "contradicción" de Ciudadanos, que cuando les interesa piden la comparecencia en comisión de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, pese a no tener documentación, como, a su juicio, sucedió el 2 de junio.

Así lo ha dicho Garrido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntado por la decisión de Cs de retrasar la nueva comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación al señalar que pidieron mucha información relacionada con el caso que no ha sido facilitada por parte del Gobierno, que se escuda en el "secreto de sumario".

Garrido ha indicado que ha sido Cs quien no ha querido "argumentando que no dispone de alguna información" pero ha asegurado que desde el Gobierno facilitan toda la información" que conforme a los informes de los servicios jurídicos corresponde entregar" y no entregan la que "esos mismos informes señalan que no debe ser entregada".

En este sentido, ha indicado que a la sesión de la comisión del día 2 en que Cifuentes comparecía para hablar de la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de 2009 y 2011 a Arturo Fernández "no pidieron ninguna documentación con carácter previo".

"Cuando interesa que asista la presidenta a declarar se le hace comparecer sin petición previa de información" y la "documentación no les interesa" y cuando "les interesa dilatar el procedimiento se argumenta o se excusa" en que no tiene información, ha criticado Garrido.

"Ciudadanos no está teniendo un comportamiento a la altura de las circunstancias", ha indicado el portavoz, quien ha señalado que ellos han mantenido una actitud de "absoluta lealtad" que Cs no están mostrando recíprocamente. En su opinión, se ve una "clara contradicción entre unos hechos y otros".

En cuanto a la la investigación relativa al Canal de Isabel II, Garrido ha indicado que Cifuentes fue miembro del Consejo de Administración de Canal Ente y "no podía tomar decisión alguna de la compra de empresas".

En su opinión, se trata de una historia más inventada por Podemos de la que ha hecho seguidismo Cs para que la presidenta asista a la comisión de investigación y crear una noticia donde no ha la hay".

"No había ninguna cosa para que compareciera en la pasada ocasión y tampoco para el futuro pero estamos sometidos a cierta imposición del tripartito de oposición y a veces tenemos que someternos a criterios que no son razonables. Son lisa y llanamente un capricho", ha concluido.