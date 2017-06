El Gobierno regional estará representado en la manifestación del WorldPride pero no está decidido quién irá

Etiquetas

El Gobierno regional estará representado en la llegada de la manifestación del WorldPride, el 1 de julio, pero aún no está decidido quién irá, ha informado este martes el consejero de Presidencia y Justicia, ángel Garrido.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Garrido ha afirmado que habrá representación pero "aún no está decidido" quién asistirá. El año pasado, ha recordado, acudió él al principio y posteriormente, estuvo el consejero de Asuntos Sociales y Familia, Carlos Izquierdo.

Por su parte, la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ha indicado que no sabe si estará o no, ya que es una decisión que no han tomado, pero ha apuntado que "a estas alturas" no tiene que demostrar su apoyo a la causa LGTBI.

Según ha señalado, es algo que lleva defendiendo toda su vida y no como consecuencia de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, ha indicado que ha defendido esta causa, incluso hace años, en contra de la opinión mayoritaria de su partido.