El Gobierno nombrará al representante catalán para discutir sobre la financiación si no lo hace la Generalitat

El secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado este miércoles que el Gobierno nombrará al representante de Cataluña en el grupo de expertos independientes que va a empezar a trabajar en el nuevo sistema de financiación autonómica si la Generalitat renuncia a proponer su propio nombre.

Así lo ha explicado Bermúdez de Castro en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para dar cuenta de la reunión que han mantenido en la sede parlamentaria la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

El número dos del Ministerio de Administración Territorial ha detallado que ya están nombrados 15 de los 17 expertos que formarán parte de ese grupo y que confía en que todos estén designados a finales de esta semana, aunque ha habido que hacer algunos retoques en varios casos porque las autonomías habían propuesto a miembros de sus gobiernos y han tenido que ser sustituidos por personas independientes.

Una de las comunidades que de momento no ha puesto ningún nombre sobre la mesa ha sido Cataluña, pero el secretario de Estado no ha detallado cuál es la otra que falta. En la reunión con la vicepresidenta, Arrimadas ha mostrado su preocupación por el hecho de que Cataluña no vaya a estar representada en ese foro y ha avanzado que Ciudadanos planteará "sus propias opciones" si el presidente catalán, Carles Puigdemont, comete la "irresponsabilidad" de no nombrar a nadie.

ARRIMADAS: NO PODEMOS QUEDARNOS AL MARGEN

"No podemos quedarnos ausentes de un debate como este", ha defendido Arrimadas, subrayando que si el plazo expira y el Gobierno catalán se mantiene en sus trece, Ciudadanos hará todo lo que políticamente esté en su mano como primer partido de la oposición para intentar evitar que su comunidad se quede "aislada" y al margen de un debate que se va a prolongar durante meses.

Después, Bermúdez de Castro ha dejado claro que el Gobierno no va a negociar con el partido naranja el nombre de la persona que elija para representar a Cataluña en ese foro, pero ha garantizado que defenderá "los intereses generales de los catalanes". Además, se ha mostrado satisfecho por la relación de expertos elaborada por las comunidades porque se trata de "gente de mucho prestigio que va a defender el interés general".