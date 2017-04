González (PNV) cree que el PP busca alcanzar un acuerdo respecto a la cifra del Cupo pero "no respecto a la metodología"

Etiquetas

El diputado general de Álava considera que la formación 'popular' está intentando "ganar tiempo"

El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha considerado que, en la negociación presupuestaria entre el Gobierno central y el PNV, la formación popular busca alcanzar un acuerdo respecto a la cifra del Cupo, pero "no respecto a la metodología", ya que "apuesta por ganar tiempo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, González se ha referido a la negociación presupuestaria de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y ha defendido que "cuando se negocia no hay que dejar las cosas para mañana si se pueden arreglar hoy".

Asimismo, ha afirmado, en lo que se refiere a la llegada de la Alta Velocidad a Euskadi, las declaraciones están "muy bien", pero ha matizado que "obras son amores porque ya he oído bastantes veces que se iban a acelerar las obras y al final no ha ocurrido".

"Quiero pensar que la situación de necesidad y apoyos en que está el PP le va a forzar no solo a llegar a acuerdos sino también a cumplirlos porque en el caso del Tren de Alta Velocidad los retrasos son difíciles de justificar", ha lamentado.

De este modo, ha reconocido que la entrada soterrada del TAV en Vitoria es "muy importante", aunque también lo es "cómo acometerlo, cuál es el trazado y cómo se financia".

Por lo que se refiere a la negociación presupuestaria y las posición respecto al Cupo, González ha afirmado que le gustaría que, "además de un acuerdo en la cifra hubiera un acuerdo respecto a la metodología" a aplicar en los próximos años.

A su juicio, el PP está intentando "ganar tiempo" para llegar a un acuerdo respecto a la cifra, "pero no respecto a la metodología, y dejarlo para un poco más adelante aunque me parece importante atar las cosas ahora". "Cuando se negocia no hay que dejar las cosas para mañana y si se pueden arreglar hoy las arreglamos hoy", ha remarcado.