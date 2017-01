HERNANDO NO VE “CRÍTICAS” EN LAS PALABRAS DE AZNAR Y ENSALZA LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo este martes que no cree que haya “crítica” hacia la gestión económica del Gobierno por parte del exjefe del Ejecutivo José María Aznar, quien advirtió ayer de que la agenda reformista en España está “incompleta” y que “impuestos altos, déficit y deuda son lo contrario del círculo virtuoso en que la economía española debe anclar su crecimiento”.Al concluir un desayuno informativo protagonizado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el portavoz parlamentario de los populares contestó así al ser preguntado por las opiniones vertidas ayer por Aznar ante la Asociación Valenciana de Empresarios. El expresidente advirtió, entre otras cuestiones, de que “los vientos de cola no van a soplar tan fuertes” a partir de ahora.“Yo no creo que haya una crítica, hay una evidencia que responde a la filosofía y al planteamiento político del PP, y es que hay que cumplir el déficit, nuestros compromisos con Europa, que hay que evidentemente bajar los impuestos cuando se puede y que eso tiene una influencia directa en la creación de empleo”, expuso. A su juicio, la “prueba evidentemente” es que 2016 fue “un gran año para el empleo, se batieron récords en reducción de paro y en afiliación a la Seguridad Social”. “Y este es el modelo del PP y a las pruebas me remito”, sentenció.Por otro lado, dijo que en el PP “hay ‘un militante, un voto’ desde siempre para elegir a los compromisarios", después de que el PP de Madrid anunciase que va a presentar una enmienda al Congreso Nacional para que los nuevos Estatutos del partido incorporen que el nombramiento del presidente se haga mediante elección directa de los militantes.El PP de Cristina Cifuentes aboga por que la elección de su líder se haga a través de un sistema de votación en urna de dos vueltas que entre otras cosas pretende "acabar con toda posibilidad de dedazo e insinuación" cuando llegue la sucesión de Mariano Rajoy.