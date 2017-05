IGLESIAS EXIGE AL FUTURO LÍDER DEL PSOE QUE PIENSE “FUNDAMENTALMENTE EN ESPAÑA Y NO EN SU PARTIDO”

Etiquetas

- Dada la situación de “emergencia democrática” que vive el país por el Gobierno del PP. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, exigió este viernes a quien resulte vencedor en el proceso de primarias del PSOE que piense “fundamentalmente en España y no en su partido”, dada la situación de “excepcionalidad política” y de “emergencia democrática” que vive un país gobernado por una fuerza política, refiriéndose al PP, que está “parasitando” las instituciones.Así se pronunció en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, momento que aprovechó para recalcar su “máximo respeto” por el proceso interno que vive el PSOE, alegando que tendrán que ser los militantes de ese partido los que elijan a su secretario general. “Nosotros no debemos interferir”, apostilló.Abundó en que España está pasando ahora por un “momento histórico”, en el que se ha demostrado que el PP “está parasitando las instituciones, que está utilizando el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para lo contrario a lo que tendrían que estar haciendo y eso está poniendo en riesgo nuestro Estado de Derecho y estamos en una situación de emergencia democrática”.“Me parece que efectivamente cualquier dirigente político en España tiene que pensar fundamentalmente en España y no en su partido”, aseveró, para a renglón seguido incidir en que el futuro líder socialista tendrá que saber “entender la dimensión histórica de los acontecimientos”.Ante esta situación de “emergencia democrática”, señaló que su “obligación ética” es presentar una moción de censura este mismo mes. Para ello está reuniéndose con colectivos sociales y recogiendo sus propuestas y diagnósticos con el objetivo de “armar” una propuesta alternativa de Gobierno y de país.