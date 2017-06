EL PSOE INSISTE EN QUE DEBE HABER "ENTENDIMIENTO" DE LAS "FUERZAS DEL CAMBIO" PARA QUE NO SIGA EL PP EN EL GOBIERNO

Etiquetas

El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, insistió este jueves en que debe haber un "entendimiento" entre las llamadas "fuerzas que quieren el cambio en España" para que "la derecha no siga gobernando como lo está haciendo".En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Ábalos ahondó en la idea que lanza hoy el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un artículo en prensa, donde apuesta por el acuerdo con Podemos y Ciudadanos o, si no, que las urnas decidan. En este sentido, Ábalos recordó la coincidencia con Podemos en que el Gobierno de Rajoy "merecía una censura", aunque el PSOE no secundó la iniciativa de Unidos Podemos.Y también hizo una invitación "crítica" a Ciudadanos recordándole que nació con la "voluntad de cambio" y ahora es el principal sostén del Ejecutivo del PP.El portavoz socialista insistió en que el PSOE tiene "vocación" de mayorías y "siempre" su objetivo es gobernar tras elecciones.