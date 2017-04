La editora Isabel Martí deja la AELLC por la presencia de Santamaría en un acto

Etiquetas

La editora de La Campana, Isabel Martí, ha dimitido de la junta directiva de la Associació d'Editors en Llengua Catalana (AELLC) por la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el acto de este viernes en Barcelona en el que se defenderá que la Diada de Sant Jordi sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, ha explicado a Europa Press.

La presencia de Santamaría en el acto ha despertado malestar en una parte del sector editorial catalán, que no esperaba que fuera Santamaría quien respondiera a la invitación al acto que se envió al Ministerio de Cultura, informa 'elnacional.cat'.

Isabel Martí estaba en la junta directiva de la asociación de editores en catalán desde hace menos de un año, y ha dimitido porque considera que la entidad y La Campana "no deben invitar a la vicepresidenta del Gobierno español el día de Sant Jordi: no es normal".

"En consecuencia, como no me siento representada con esto, he dimitido", ha explicado, detallando que no participará en el acto que empieza a las 19 horas en el CaixaForum de Barcelona.

"NO TENGO DISCURSO POLÍTICO"

La editora rechaza que pueda aprovecharse un acto para defender la Diada de Sant Jordi para que el Gobierno central escenifique su 'operación diálogo' con Catalunya: "Yo no tengo discurso político, hago libros".

El acto ha sido organizado por el Gremi de Floristes y la Cambra del Llibre y también participarán el conseller de Cultura, Santi Vila, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, cuya presencia no estaba prevista.

Hasta este viernes la representación del Govern se había dejado en exclusiva para Santi Vila, pero finalmente Junqueras se ha sumado y coincidirá con Santamaría: fuentes consultadas por Europa Press señalan que no tienen previsto celebrar reuniones antes o después del acto.