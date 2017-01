La Junta reclama al Gobierno un "esfuerzo" para intentar levantar el peaje de la AP-4 incluso antes de 2019

Etiquetas

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha manifestado que lo exigible al Gobierno de la nación es "no aceptar que después de 2019 siga manteniéndose" el peaje de la AP-4 entre Cádiz y Sevilla, así como que haga "un esfuerzo, en términos de simetría respecto a lo hecho por la Junta, e intentar levantar el peaje antes de 2019".

En declaraciones a los periodistas en La Línea de la Concepción (Cádiz), el consejero ha recordado que "a la Junta le va a costar algo más de 110 millones de euros soportar el coste que ha representado hacer la apuesta y el esfuerzo por mejor la movilidad del conjunto de los ciudadanos".

López ha resaltado lo que ese esfuerzo de la Junta --en relación a la liberación del tramo Jerez-Cádiz-- supone "en términos de actividad económica, de empleo y de turismo". Ha enfatizado que ese esfuerzo lo ha hecho la Junta "a sus expensas en una carretera que no es de su competencia". Por tanto, es "exigible" que el Gobierno, que sí es competente en este eje, haga lo propio "antes de 2019 incluso".

Finalmente, ha vuelto a pedir al Ejecutivo del PP que garantice que en 2019 se acaba el peaje con la concesionaria y que "no deje en el espacio de la ambigüedad cómo se va a gestionar después", ya que la Junta entiende que no debe haber "ningún método de gestión que no sea una vía de acceso libre".