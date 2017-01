Lambán dice que es bastante probable que apoye a Díaz si se postula para el PSOE y censura el momento elegido por López

Etiquetas

El presidente de Aragón y secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha afirmado este miércoles que la presidenta andaluza, Susana Díaz, "reúne muchos méritos para ser la futura líder del PSOE". "Si se presenta es bastante probable que yo la apoye", ha dicho en una entrevista en La Sexta, en la que también ha afirmado que Díaz es "cualquier cosa menos mediocre".

Lambán también ha criticado por "inadecuado" el momento elegido por el ex lehendakari Patxi López para hacer pública su candidatura, porque cree que ese sábado --el 14 de enero López comunicó su decisión a varios dirigentes y la hizo pública el domingo 15-- "era para el Comité Federal" que fijó el calendario del proceso congresual.

El dirigente aragonés también ha dejado claro que respetará la decisión del ex secretario general Pedro Sánchez, aunque cree que "debería meditar consigo mismo qué es lo más adecuado que puede hacer un ex secretario general que ha dimitido".

Lo que sí tiene claro es que está "totalmente descartada" la opción de un liderazgo del presidente de la actual Gestora, Javier Fernández, aunque él cree que es "un lujo para la política de este país y para el PSOE" y que la Gestora está "funcionando bien". Es más, ha recordado que cuando dimitió el secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, él mismo le propuso a Fernández que diese el paso, pero que éste "se negó en redondo".

Lambán ha defendido como "correcta" la decisión del PSOE de abstenerse para permitir un Gobierno de Mariano Rajoy, aunque admite que "fue tomada a destiempo" y que muchos --entre los que se incluye-- fueron "cobardes" por no decir lo que pensaban.

Y es que, según ha dicho, no conoce "un solo socialista relevante que en agosto o septiembre no estuviera pensando en la abstención". La investidura de Rajoy, con la abstención del PSOE, se produjo a finales de octubre, casi un mes después de la dimisión de Pedro Sánchez.

Por otro lado, ha defendido que "la relación del PSOE con el PSC debe mantenerse, pero algo debe cambiar", después de que los socialistas catalanes mantuvieran su 'no' a Rajoy pese a que el PSC participó en el Comité Federal del PSOE que decidió la abstención.

A su juicio, "existe una situación de asimetría que no es democrática" y "no se puede ser leal a la carta". Sin embargo, no se ha pronunciado sobre si los militantes del PSC deben poder participar en la elección del secretario general del PSOE, pero sí ha dicho que "es muy discutible cómo se debe discutir la participación del PSC en las cuestiones orgánicas del PSOE".

Algunos socialistas --entre ellos Patxi López-- han pedido que la nueva relación con el PSC no la decida la gestora, sino que se defina en el Congreso.