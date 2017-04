Lambán recoge "el reto" de Beamonte de "hablar" y pide que "deje el rencor" que incapacita para llegar a acuerdos

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha recogido este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, "el reto de hablar, de acordar" que le ha lanzado el presidente del PP regional, Luis María Beamonte, a cuyo partido ha pedido que "deje esa especie de rencor" que le "incapacita para llegar a acuerdos" porque "tenemos muchas cosas que hablar".

Ha respondido así a una pregunta de Beamonte, quien se ha quejado de su "falta de respeto institucional". El jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que es "absolutamente respetuoso", argumentando que comparece en sede parlamentaria cuando se le requiere, 15 veces en lo que va de legislatura, mientras que la anterior presidenta, la popular Luisa Fernanda Rudi lo rehusó en ocho ocasiones en el mismo periodo de la legislatura. Además, el Gobierno PSOE-CHA "trata de ser absolutamente observante de todos los mandatos --aprobados por las Cortes--, cosa que no ocurría con anterioridad".

Ha lamentado que los populares "tienden a arrogarse el monopolio de decir lo que les da la gana" y que cuando ellos hablan lo hacen por la "libertad de expresión", mientras que si lo hace el PSOE lo consideran "insultos".

Ha repasado algunos calificativos que le ha dirigido el Grupo Popular, como "sectario, radical, secuestrado, humillado, bipolar, incapaz, soberbio, defraudador arrepentido", un "florilegio de exquisiteces verbales", ha ironizado, atribuyéndolo a la intención de "ocultar la inconsistencia y flojedad de sus argumentos".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha preguntado a Beamonte "quién se aferra al sillón" si el presidente del PP regional ha votado este jueves, en sesión plenaria, sobre el trasvase "lo contrario de lo que pensaba hace pocas semanas porque pensó que le podía quitar votos".

"Le recojo el guante en cuanto a la invitación a extremar la exquisitez en las formas, pero no empiecen ustedes la retahíla de descalificaciones que, a veces, obtienen respuestas similares", ha respondido Lambán a Beamonte, exigiéndole que incite la "concordia" porque "nosotros jugamos a eso".

JOYAS

Por su parte, Beamonte se ha quejado de las "joyas" que Lambán le ha dedicado a él y a su grupo, como "disléxicos políticos de libro, simples, indigentes políticos, inyectores de veneno para dividir la sociedad, desleales", llamando a sus portavoces "inútiles e irresponsables", y ha mencionado especialmente la "bajeza personal, gratuita" de este jueves, cuando restó valor a la intervención de la portavoz del Grupo, Mar Vaquero, al no intervenir Beamonte en una comparecencia.

Le ha preguntado lo siguiente: "Si cree que con provocarme a mí intentando ningunear a la portavoz se obtiene algo", añadiendo que "insultar es fácil", pero también lo es "tener cierto control sobre uno mismo".

El presidente regional del PP ha recordado que le ha ofrecido diálogo y consenso obteniendo por respuesta "el repertorio de joyas habitual", lo que ha considerar un "agradecimiento a los servicios prestados" al facilitar la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Luis María Beamonte ha expresado que a la "violencia verbal" de Lambán se suman siempre los "déficits de gestión" y que "siempre busca culpables en otro lugar" porque "no tiene nunca la culpa de nada".

"Yo no le puedo obligar a que dialoguemos si no lo desea, a que lleguemos a consensos si usted no quiere, pero sí le puedo exigir que tenga el mismo respeto por el Grupo del PP que el que yo tengo por el Grupo Socialista, ha trasladado a Lambán.

"Abandone el insulto y la descalificación personal", ha reclamado Luis María Beamonte al presidente, apelando a su "obligación para con los ciudadanos" y de cuidar el "crédito institucional".