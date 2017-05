MADRID. PODEMOS, TRAS LA DIMISIÓN DE JOSEFA AGUADO: “REAPARECE EL 'CASO GÜRTEL'”

Etiquetas

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Jacinto Morano dijo hoy, al ser preguntado por la dimisión de la parlamentaria popular Josefa Aguado, que ha dejado el escaño después de ser investigada por el juez que instruye el 'caso Gürtel', que “cuando parecía que la actualidad estaba en los caso ‘Lezo’ y ‘Púnica’, ahora reaparece la 'Gürtel'”.Morano explicó que la dimisión de Aguado “era algo que ya se venía anticipando por parte de la oposición en los plenos” y dijo que es “significativo que reaparece el 'caso Gürtel', que parecía olvidado pero tiene vigor”.“Esto debería hacer reflexionar a los grupos que están sosteniendo al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes sobre si es posible hablar de regeneración en la Comunidad de Madrid manteniendo un grupo que ya ha tenido diversas dimisiones por variados casos de corrupción”, indicó. “El PP no está legitimado para sostener la necesaria regeneración en la Comunidad”.Aseguró que ya han dimitido el 40% de los miembros de Grupo Popular, dos de ellos por corrupción, y aseguró que “hay otros casos pendientes”. “La existencia de sospechas, de situaciones no claras por parte del PP, debería hacernos reflexionar si no es necesario tomar alguna medida drástica o contundente como la que propone Podemos”, en alusión a la moción de censura contra Cifuentes, dijo Morano, quien pidió cambiar de gobierno.“Cada día que pasa y cada noticia que vamos conociendo sobre la actividad del PP en los últimos años confirma nuestras hipótesis”, concluyó.