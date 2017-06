MOCIÓN. ÁBALOS SALE EN DEFENSA DE SUS COMPAÑEROS ANTE LOS ATAQUES DE IGLESIAS

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, salió este miércoles en defensa de sus compañeros de partido después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, arremetiera contra algunos dirigentes de la bancada socialista.“Le pido que no ofenda a mis compañeros”. “Puedo discrepar mucho con mis compañeros, pero son mis compañeros y no me gusta que alguien valore o enjuicie la actitud de mis compañeros”, le trasladó Ábalos a Iglesias en la réplica del debate de la moción de censura que se desarrolla en el hemiciclo. De esta forma respondía a Iglesias después de que en su primera intervención éste agradeciera el tono de Ábalos, “tanto el contenido como la forma”, porque “contrastan notablemente con el anterior portavoz”, Antonio Hernando, y “contrasta mucho también con las cosas que le escuchamos a Heredia en una grabación”, cuando dijo que Podemos era el enemigo del PSOE y cargó contra esta formación. “Quiero pensar que el nuevo Partido Socialista se parece más a lo que hemos escuchado de usted que a lo que escuchamos al señor Heredia, creo que eso es una cosa buena, creo que ustedes ganan más con este discurso que con el otro”, afirmó Iglesias. Cuando volvió a la tribuna, Ábalos reconoció que en su partido hablan “mucho” y que “no nos cortamos nada y cada vez somos más naturales” pero todos forman parte de un “mismo partido”. “Todos forman parte de un partido que estimo, aprecio” y que nació por el “sudor y la sangre” de los trabajadores que lo fundaron.Durante su debut como portavoz, Ábalos tuvo varios gestos en pro de la unidad del PSOE ante la nueva etapa que fueron respondidos por los diputados socialistas con continuos aplausos durante su discurso. “Nuevo PSOE, pero siempre el PSOE de siempre”, dijo Ábalos para reivindicar al partido y la nueva dirección al tiempo que destacó la “capacidad” que tienen para “renovarnos, actualizarnos y adaptarnos en el tiempo” lo que les ha permitido tener ya 138 años de historia “no lineal sino llena de saltos y sobresaltos”. Por ello, exigió a Iglesias “respeto”. Acto seguido, cuando Pablo Iglesias tomó la palabra se dirigió a la bancada socialista porque "si he ofendido a sus compañeros les pido disculpas, no era mi intención".Las palabras de Ábalos, según fuentes consultadas por Servimedia, gustaron en el seno del Grupo Parlamentario Socialista tanto por el tono como, sobre todo, por el fondo de su discurso, incluso por diputados que apoyaron activamente por la candidatura de Susana Díaz.El respaldo llegó también de Pedro Sánchez que, a través de un mensaje en Twitter, dijo que el portavoz “emociona recordando por qué el PSOE es tan especial. Sólido y con valores”. “Somos la izquierda de Gobierno”, concluyó el secretario general usando el lema del próximo 39 Congreso Federal. El nuevo tono entre PSOE y Podemos quedó palpable durante todo el debate y se escenificó en el apretón de manos que se dieron Iglesias y Ábalos al terminar su particular ‘cara a cara’, porque el líder de Podemos se acercó al escaño del portavoz socialista.Fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia indicaron que este domingo la portavoz de Podemos contactó con el del PSOE para comentarle el perfil bajo de críticas hacia los socialistas con el objetivo de tender puentes.