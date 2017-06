MOCIÓN. IGLESIAS EXIGE A RAJOY QUE NO SEA “COBARDE” Y DÉ LA CARA, “POR DIGNIDAD”, EN EL DEBATE

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, exigió este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no sea “cobarde” y dé la cara, “por dignidad”, en el debate de la moción de censura del 13 de junio. En los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias vio “muy difícil” que el PP sume 175 escaños (uno menos que la mayoría absoluta) en contra de esta moción, lo que se entendería, a su parecer, como una moción de confianza al Ejecutivo de Rajoy. “Eso revelará que no superarían una moción de confianza y que dan los números para que una moción de censura derribe al Gobierno”, dijo.Esto, agregó, serviría también para que el líder socialista, Pedro Sánchez, se “animara” a presentar una moción liderada por su partido, que Podemos ya ha avanzado que apoyaría.Con todo, definió la moción de censura como un ejercicio para demostrar al PP que no le tienen “miedo”, y afirmó que “sería muy triste” que Rajoy no diera la cara en este debate y “se escondiera” en sus ministros y portavoces. Eso, manifestó, consolidaría “una imagen que tiene de cobarde y de presidente que no está a la altura”. “Ante la tercera moción de censura de la democracia, debería tener la dignidad de subirse a la tribuna y dar explicaciones”, afirmó después de que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijera este viernes que la moción es un "examen" para Pablo Iglesias, porque se somete a una votación para saber si cuenta con mayoría parlamentaria para ser investido presidente del Gobierno.