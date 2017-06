MOCIÓN. MONTERO REPLICA A RAJOY: "LA MOCIÓN NO ES CONTRA ESPAÑA, SINO POR ESPAÑA Y CONTRA EL PP"

Etiquetas

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, replicó este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la moción de censura "no es contra España, sino por España y contra el PP".Montero hizo uso de la réplica después de una exposicion inicial de más de dos horas para responder al presidente, que la respondió desde la tribuna haciendo uso de la prerrogativa que le permite intervenir en cualquier debate siempre que lo solicite. Rajoy había concluido su respuesta asegurando que la moción de censura va dirigida contra todos los que aportan estabilidad pero no tiene apoyo suficiente. "España gana y ustedes pierden", dijo, dirigiéndose a los escaños de Unidos Podemos. "Esta moción no es contra España, es por España y contra el PP, que es quien está saqueando este país y llevándose el dinero de los españoles a Andorra, a Suiza o a Panamá, que es la patria que más les gusta a ustedes", replicó Montero después. Rajoy había ironizado con el tono "moderado" de Montero y la portavoz le reconoció que está "indignada", como muchos millones de españoles. "He aplicado la misma mesura que ustedes al frente del Gobierno" cuando aprueban una amnistía fiscal inconstitucional o cobran mordidas a cambio de obra pública, comportándose como "verdaderos antisistema", afirmó. Le dijo que respeta la presunción de inocencia y las decisiones de los tribunales, pero el Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía popular y si todas las acusaciones de corrupción son mentira, "suba usted y niéguelo". La cuestión no es que el PP haya ganado las elecciones, sino "cómo" lo ha hecho, porque según las investigaciones lo hicieron "dopados, con dinero que era público, de los españoles". Dio la razón a Rajoy en que la corrupción es "excepción" en España, "pero en el PP es la regla", remachó. Después de la respuesta de Rajoy, Montero pidió el turno de dúplica y desde la tribuna enumeró los nombres de las personas del PP investigadas en diferentes casos de corrupción. La moción, insistió, servirá para demostrar que hay una España en marcha "que más temprano que tarde va a echarlos".