MOCIÓN. EL PDECAT VE "DIFÍCIL" RESPALDAR LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY

El PDECat ve "difícil" apoyar la moción de censura de Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque no están "cerrados absolutamente" a esa posibilidad.En los pasillos del Congreso de los Diputados, el portavoz del PDECat en la Comisión de Presupuestos, Ferran Bel, explicó que su formación aún no ha decidido el voto en ese debate, que comenzará el 13 de junio. A la vista del planteamiento inicial "vemos difícil" poder apoyarla, pero "no estamos cerrados absolutamente", dijo, y están a la espera de conocer el programa de gobierno que presentará el candidato, Pablo Iglesias, y cómo pretende "estructurarlo". No hay decisión tomada, insistió, aunque "seguramente los antecedentes y la génesis no ayudan a tener muchas esperanzas" en que la moción de censura pueda ser respaldada.