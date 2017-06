MOCIÓN. EL PSOE NO HA DECIDIDO TODAVÍA SU POSICIÓN

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, trasladó este martes que su partido todavía no ha decidido que postura va a mantener ante la votación de la moción de censura de Podemos al Gobierno de Mariano Rajoy.A la salida de la Junta de Portavoces, Ábalos no ofreció más detalles sobre si los socialistas se abstendrán o votarán en contra. Esta decisión la tomará el propio Pedro Sánchez, según acordó con el presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, la semana pasada, puesto que oficialmente la dirección política en el PSOE corresponde a la Gestora hasta el Congreso Federal. Sobre la duración del debate parlamentario de la moción, Ábalos no quiso hacer una estimación porque “depende de los tiempos que consuma” el candidato así como de las intervenciones del gobierno.