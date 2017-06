MOCIÓN. SÁNCHEZ, “PRÓXIMO” A LOS VOTANTES DE PODEMOS, NO APOYARÁ LA MOCIÓN PORQUE “NO DAN LOS NÚMEROS”

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció este jueves que se siente “muy próximo a los votantes de Podemos”, pero que los socialistas “no vamos a formar parte de una moción en la que no dan los número para que Rajoy deje de ser presidente”.Así lo manifestó ante los periodistas en su visita a la Feria del Libro en Madrid, cuando se le preguntó por el sentido del voto de los parlamentarios del PSOE ante la moción de censura de Podemos que se debate el 13 de junio en el Congreso. Sánchez no desveló si optarán por abstención o voto en contra e indicó que se sabrá “dentro de poco”, pero que las cosas van “paso a paso”. Tras reconocer la proximidad con los votantes de Podemos, el líder socialista dijo que es “evidente que hay algunas cuestiones, decisiones y las formas de hacer de Pablo Iglesias con las cuales no coincido ni comparto”. Añadió que una cosa es que el Gobierno de Mariano Rajoy sea “censurable” por la “degeneración del sistema democrático y utilización tan partidaria” de las instituciones publicas. Pero indicó que se la política española viene de un año de una legislatura con “una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no podemos permitirnos que eso se vuelva a producir”. “Si hay un cambio, tiene que ser con todas las consecuencias, donde den los números, que ahora mismo no dan”, remarcó. No obstante, Sánchez apuntó que el PSOE es “sensible” a la denuncia social que se está planteando por la situación política pero “no vamos a formar parte de una moción en la que no dan los número para que Rajoy deje de ser presidente.