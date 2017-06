MOCIÓN. CS SUBRAYA QUE SEIS HORAS DESPUÉS NO HAY PROGRAMA ALTERNATIVO A RAJOY

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, denunció este martes que seis horas después de comenzar el debate de la moción de censura seguía sin poder escuchar nada parecido a un programa de gobierno alternativo al de Mariano Rajoy.Girauta compareció ante los medios de comunicación hacia las tres de la tarde, después de escuchar más de seis horas de debate "y esperando a ver si llega alguna idea". El problema no es que no haya ideas nuevas, dijo, sino que la Constitución condiciona la presentación de la moción de censura a un programa alternativo que "no se ha presentado, al menos de momento", salvo que al final de la invertención de Iglesias haya una "gran sorpresa". Se mostró por ello convencido de que todo se reduce a "un nuevo show" pero ya no en un autobús sino en la sede de la soberanía nacional y utilizando un mecanismo constitucional "en un sentido que nada tiene que ver" con el pretendido. Girauta subrayó que la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, cumplió su papel de "analizar la situación" y explicar los motivos de la moción de censura, pero Iglesias, a pesar de que esperaban "muy poco" de su intervención, "ha estado por debajo de las expectativas". Se mostró convencido de que Rajoy sale "beneficiado de este tipo de enfrentamientos" porque se polariza el debate y crea la "apariencia de que solo hay dos opciones".