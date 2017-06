MOCIÓN. RAJOY NO HA TRATADO CON SUS MINISTROS SI TOMARÁ LA PALABRA EN EL DEBATE

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha consultado con sus ministros si tomará la palabra o no el próximo martes en el debate que acogerá el Congreso de los Diputados con motivo de la moción de censura presentada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.Así lo aseguró el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado sobre la moción de censura y la posibilidad de que Mariano Rajoy tome la palabra en el debate para responder al líder de Podemos.Méndez de Vigo insistió en explicar que la moción de censura en realidad supone la presentación de un programa de gobierno de Pablo Iglesias, que aseguró que es quien realmente se la juega, en su opinión, en el debate del martes."Quien va a examinarse es el señor Iglesias Turrión, de quien esperamos escuchar el programa de su posible gobierno es el señor Iglesias Turrión y los votos al final novan a ser a favor o en contra del Gobierno de Mariano Rajoy sino a favor o en contra del señor Iglesias Turrión", dijo.Méndez de Vigo insistió en que "la moción de censura constructiva en realidad es la investidura del candidato", por lo que "a quien se juzga no es al Gobierno sino al señor Iglesias Turrión, que es el candidato".Por eso, emplazó a "escuchar al candidato" en el debate de la moción de censura para ver "los apoyos que tiene" en su deseo de ser el nuevo presidente del Gobierno. Sobre la posible intervención de Mariano Rajoy, comentó que en el Consejo de Ministros "no se ha hablado de eso".