Maíllo señala el "deterioro" de la Junta con Susana Díaz "profundamente debilitada": "No la quieren ni los suyos"

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha señalado este lunes el "deterioro" del Gobierno andaluz, con una presidenta, Susana Díaz, "profundamente debilitada a la que no quieren ni los suyos", todo tras la derrota de la socialista andaluza en las primarias del PSOE. Así, cree que la jefa del Ejecutivo andaluz debe reflexionar si "tras esta situación y tras haber usado a Andalucía, tiene autoridad moral para seguir gobernando".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, Maíllo ha criticado que tras meses en los que Susana Díaz ha tenido a Andalucía "abandonada", ahora "vuelve cabizbaja, con las maletas", a una comunidad que ha tratado "como segundo plato".

"Nunca hemos sentido que haya estado más deteriorada la autoridad de la presidenta del Gobierno andaluz", ha aseverado antes de advertir que el Ejecutivo "ha estado raquítico y ausente para afrontar los problemas que afectan a Andalucía".

Y es que, como ha sostenido Maíllo, si Susana Díaz hubiera ganado las primarias del PSOE, "se habría ido y habría tenido Andalucía como soporte institucional".

"Sentimos un deterioro del Gobierno, a una presidenta profundamente debilitada que no la quieren ni los suyos, y en una situación económica y social que requiere de un Gobierno fuerte que no existe", ha lamentado el dirigente de IU para insistir en que en Andalucía "tenemos un Gobierno plano y una presidenta que no tiene impulso ni discurso".

Además, ha censurado que Susana Díaz haya "despreciado" en estos meses al Gobierno andaluz y que ahora vuelva "porque no tiene otra cosa no porque quiera seguir gobernando en Andalucía".

Entretanto, Maíllo ha negado la posibilidad de que se articule una moción de censura en Andalucía porque "no salen las cuentas" e IU no va a presentarla con el PP. Así, la coalición de izquierdas seguirá trabajando frente a un gobierno que ve "amortizado, debilitado y sin capacidad ni iniciativa".