Maíllo cree que el PSOE dará estabilidad al Gobierno de Mariano Rajoy hasta que se "reconstruya"

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha considerado que el PSOE no va a permitir que haya inestabilidad en el Gobierno de Mariano Rajoy "mientras no se reconstruya organizativamente" porque "mira a sus propios intereses y ninguno más", de manera que descarta que se produzca un adelanto electoral en el país hasta que esto no ocurra.