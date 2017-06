Maíllo acusa a Susana Díaz de no tener "estrategia" para Andalucía y de llevar a su Gobierno al "abandono"

Etiquetas

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha acusado este viernes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de no tener una "estrategia" para Andalucía y de haber llevado a su Gobierno al "abandono".

En una entrevista con Canal Sur Televisión (CSTV) recogida por Europa Press, Antonio Maíllo ha indicado que los dos años de legislatura transcurridos han sido dos años de "abandono" de Andalucía, con un Gobierno "plano" y con una presidenta que tenía "otras prioridades", como era ser secretaria general del PSOE, y como no lo ha conseguido, ahora vuelve a la comunidad "cabizbaja y como segundo plato".

Ha insistido en que, a diferencia de lo que ocurría con Manuel Chaves y José Antonio Griñán cuando eran presidentes de la Junta, que sí habían marcado sus propias estrategias, Susana Díaz no ha puesto sobre la mesa ninguna estrategia ni "marca de la casa" y "no sabemos más que de su apetencia por ser secretaria general del PSOE, que no ha conseguido".

Para Maíllo, la "ambición" de Susana Díaz por ser secretaria general del PSOE ha dejado al Gobierno andaluz absolutamente "plano y raquítico" y vemos como en sus reuniones de los martes no se plantean ni leyes ni medidas de iniciativa política.

Ha insistido en que la actitud de Susana Díaz ha tenido

"consecuencias profundamente negativas para Andalucía".

Asimismo, el dirigente de IU-CA le ha reprochado que esté "contentísima y relajadísima" con su acuerdo con Ciudadanos, donde se han incluido medidas que entran en "contradicción" con lo que aspiran las bases socialistas.

En cuanto al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,

ha señalado que aparece con "cierto ropaje rojete", pero la realidad es que está involucrado en las "peores decisiones" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE, como fue la redacción del artículo 135 de la Constitución. En su opinión, Sánchez ha tenido una trayectoria "muy de aparato" y se ha visto que quería ser secretario general "por encima de todo y le daba igual la ideología".

Sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya manifestado que se siente cercano a los votantes de Podemos, Maíllo ha indicado que el dirigente socialista "quiere hacer una OPA electoral, vinculada a atrapar votos, pero tiene que decir para qué quiere esos votos".

Respecto a la moción de censura planteada por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy, ha señalado que es una iniciativa "absolutamente oportuna", porque hay una parte muy importante de la sociedad que no puede "asumir con normalidad que Mariano Rajoy siga al frente del Gobierno".