Mercedes Fernández (PP) espera que Asturias no se convierta "en moneda de cambio" de los sectores de la FSA

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha expresado este sábado su deseo de que, tras el anuncio de Javier Fernández de no repetir como secretario general de la Federación Socialista Asturaiana, la comunidad no se convierta en "una moneda de cambio de unos y otros en el socialismo asturiano", de cara a la elección de la nueva dirección de la FSA.

En declaraciones durante su asistencia a la celebración en Avilés de la Unión Intermunicipal del PP de Asturias, Fernández se ha limitado a mostrar su respeto por la decisión del presidente autonómico.

"Espero que como consecuencia de acontecimientos internos del Partido Socialista Asturias no se resienta, no siga paralizada, y no sea moneda de cambio entre unos y otros en el ámbito del socialismo asturiano", ha manifestado. "Los asturianos esperan soluciones de gobierno, y no quieren líos ni cuitas entre unos y otros", ha añadido.

Ha pedido a los socialistas que sigan gobernando "para el interés general", y les ha recordado que el PP "ha hecho esfuerzos muy importantes para el interés general", en referencia a la aprobación de los presupuestos autonómicos, que incluyeron el pacto de la rebaja del impuesto de sucesiones. "Hicimos un esfuerzo en clave de comunidad autónoma para que hubiese estabilidad", ha recalcado la líder de los populares asturianos.